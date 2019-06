Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen, Unfallflucht mit hohem Sachschaden

59192 Bergkamen (ots)

Am Samstag, dem 29.06., um 23.30 Uhr, wollte eine männliche Person ihren grauen Skoda aus einer Parklücke in der Bachstraße ausparken. Dabei beschädigte er einen dort ebenfalls abgestellten grauen VW Passat an der Fahrertür. Ohne eine Schadensregulierung einzuleiten entfernte sich der Skoda von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von mindestens 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Kamen unter 02307-9210.

