Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna, Einbruch in Büroräume

59423 Unna (ots)

In der Zeit vom 28.06., 16.00 Uhr, bis zum 29.06., 14.00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in eine Firma für Brandschutz in der Max-Planck-Straße ein. Nach Durchsuchen der Räumlichkeiten konnte sie mit Bargeld entkommen. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Unnna unter 02303-9210.

