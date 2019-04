POL-NI: PKW-Fahrer fährt bei Überholvorgang Radfahrer aus Radfahrgruppe an-Radfahrer schwerverletzt

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am 31.03.2019 um 11:30 Uhr kam es in Hohnhorst zu einem Verkehrsunfall. Eine Gruppe Radfahrer war auf der Ohndorfer Straße in Hohnhorst in Richtung Ohndorf unterwegs. Die Gruppe der Radfahrer bestand aus 6 Personen. Ein von hinten, an die Gruppe der Radfahrer, herangefahrener PKW-Fahrer (74 Jahre) überholte die Radfahrgruppe, während des Überholvorgangs hupte der PKW dauerhaft. Beim wiedereinscheren fuhr der PKW-Fahrer so dicht an einen Radfahrer, dass er diesen streifte. Der Radfahrer (58 Jahre) stürzte und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der durch den PKW verursachte Sturz des ersten Radfahrers, hatte einen Dominoeffekt bei den folgenden Radfahrern zur Folge. Die Radfahrgruppe fuhr auf den gestürzten Radfahrer auf und stürzten ebenfalls, hierbei wurden weitere 3 Radfahrer, leicht verletzt. Unterdessen setzte der verursachende PKW-Fahrer seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um den Unfall. Der Fahrzeugführer und Unfallverursacher wurde durch polizeiliche Ermittlungen ausfindig gemacht. Der Unfallverursacher muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, sowie einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Der Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro.

