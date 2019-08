Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Geschäft

Gronau (ots)

In der Nacht zum Freitag drangen Einbrecher in ein Geschäft an der Enscheder Straße ein. Vermutlich konnten die Täter ein auf Kipp stehendes Fenster öffnen. Im Geschäft wurde das Schließblech einer Zwischentür beschädigt. Entwendet wurde Bargeld (ausschließlich Münzgeld). Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

