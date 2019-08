Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Feuer

Waldweiler (ots)

Am 30.08.2019 kam es gegen 18:30 Uhr in der Saarstraße in Waldweiler zum Brand einer privaten Kapelle. Der oder die Verursacher/-in hatte Kerzen in die Blumenkübel des Altars gesteckt. Nachdem diese heruntergebrannt waren, fingen die Blumen Feuer. Der Eigentümer kam zufällig in diesem Moment nach Hause, bemerkte den Brand und konnte diesen löschen, bevor er auf das hölzerne Dach der Kapelle übergreifen konnte. Hinweise auf den oder die Verursacher/-in nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter 06503-91510 od. pihermeskeil@polizei.rlp.de entgegen.

