Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Kell am See (ots)

Ein dunkelgrauer Pkw, VW Golf plus, parkte am 25.08.2019, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:30 Uhr, am Herrenmarkt in Kell, auf einer Wiese rechts der Straße, unmittelbar hinter der Einmündung der L 143. Am 26.08.2019 parkte dieser Pkw erneut an gleicher Stelle, ebenfalls zwischen 13:00 Uhr und 18:30 Uhr. An einem der beiden Tage wurde dieser Pkw am Kotflügel vorn links von einem unbekannten Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich in Richtung L 143, da der Herrenmarkt durch die Kirmes und den Viehmarkt in Kell gesperrt war. Hinweise erbittet sich die Polizeiinspektion Hermeskeil unter

Tel.: 06503 91510 Mail: pihermeskeil@polizei.rlp.de

