Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rotes Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Zeit zwischen Donnerstag, 4. Juli, 22 Uhr, und Freitag, 5. Juli, 7 Uhr, auf der Straße Am Hämmschen sucht die Polizei ein rotes Fahrzeug. Dessen unbekannte Fahrer fuhr dort eine Straßenlaterne an. Die stand anschließend schief. Am Mast haftete roter Lack. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0. (cg)

