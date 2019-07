Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tempelfest verlief friedlich und störungsfrei

Hamm-Uentrop (ots)

Abgesehen von kurzen Rückstaus auf der Autobahn 2 und Verkehrsstörungen auf den Straßen rund um das Veranstaltungsgelände während der Anreisephase verlief das diesjährige Hindu-Tempelfest am Sonntag, 7. Juli, aus Sicht der Hammer Polizei friedlich und störungsfrei. Bis zu 14000 Besucher nahmen am traditionellen Umzug rund um den Hindu-Tempel an der Siegenbeckstraße teil oder besuchten den ebenfalls dort stattfindenden Basar. In den Nachmittags- und frühen Abendstunden schrieben Polizisten nach Diebstählen auf dem Veranstaltungsgelände zwei Strafanzeigen. Verkehrsunfälle mussten die Beamten nicht aufnehmen. (cg)

