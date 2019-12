Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit Sachschaden

Reipoltskirchen (ots)

Aus ihrer Garage ist eine PKW-Fahrerin in der Hauptstraße in den fließenden Verkehr eingefahren. Dabei hatte sie am Montagmorgen einen in Richtung Hefersweiler fahrenden Wagen übersehen. Die beiden Autos stießen zusammen. Es blieb beim Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

