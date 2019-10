Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht

Faßberg (ots)

Am Freitag, 18.10.2019, wurde in den Nachmittagsstunden ein im Lerchenweg ordnungsgemäß abgestellter Fiat Punto durch ein anderes Fahrzeug erheblich an den Seitentüren der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Faßberg unter 05055/234 entgegen.

