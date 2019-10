Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bergen (ots)

In den Nachmittagsstunden des 18.10.2019 fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung ein BMW auf, welcher in einer 30 km/h-Zone mit erhöhter Geschwindigkeit an einem Kindergarten vorbeifuhr. Im Zuge der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass sich die 44-jährige FZ-Führerin schon seit über einem Jahr nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis befand. Das nun anhängige Strafverfahren dürfte sich erschwerend auf eine mögliche Führerscheinneubeantragung auswirken.

