Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: versuchter Wohnungseinbruch

Waldmohr (ots)

Am gestrigen Abend versuchten gegen 23:00 Uhr zwei bislang unbekannte Täter vom rückwärtigen Weg aus auf das Anwesen in der Dunzweiler Straße zu gelangen. Hier-bei wurde der 20-jährige Anwohner auf Personen aufmerksam, welche sich mit Taschenlampen im Bereich der Gartentür befanden. Diese versuchten augenscheinlich über die Gartentor auf das Gelände zu gelangen. Beim Versuch des Anwohners sich den Tätern zu nähern, entfernten diese sich in unbekannte Richtung. Bei der Flucht wurde der 20-jährige von einem Täter körperlich angegriffen und dabei leicht verletzt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, bei verdächtigen Feststellungen umgehend den Polizeinotruf 110 zu kontaktieren und sich nicht unbedarft in gefährdende Situationen zu bringen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der

Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de,

sowie die Polizeiwache Schö-nenberg-Kübelberg unter 06373/822-111

oder per Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.





