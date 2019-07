Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kollision zwischen Motorrad und VW - Wer von beiden hatte Grün? Zeugen und insbesondere Taxifahrer gesucht!

Heidelberg (ots)

An der Kreuzung Schwetzinger Straße/Albert-Fritz-Straße kam es am Dienstag, kurz nach 9 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 30-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Der Motorradfahrer war in der Albert-Fritz-Straße unterwegs und hielt eigenen Angaben zufolge an der Kreuzung aufgrund einer roten Ampel an. Als diese Grün war, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit dem von links kommenden VW einer 90-Jährigen. Durch die Kollision stürzte der Mann zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Rettungssanitäter brachten ihn in eine Klinik. Die VW-Fahrerin gab gegenüber den Beamten an, ebenfalls bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Ein bislang unbekannter Taxifahrer, der hinter dem VW fuhr, stieg nach dem Unfall aus seinem Wagen aus und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des gestürzten Motorradfahrers. Anschließend sei dieser in Richtung Mediamarkt davongefahren.

Der unbekannte Taxifahrer und weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

