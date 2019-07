Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: L599/ Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, eine verletzte Person, hoher Sachschaden (Pressemeldung 2)

L599/ Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 11.45 Uhr befuhr eine 51-jährige Frau mit ihrem Nissan die Landesstraße 599 in Richtung Brühl.

In einer leichten Linkskurve unter der Unterführung der Bundesautobahn 6 kam sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem MAN Lkw mit Auflieger eines 28-Jährigen. Durch den Zusammenprall wurde der Nissan zunächst an die Wand der Unterführung abgewiesen und kollidierte danach mit einem VW Bus und einen VW Passat, die ebenfalls in Richtung Brühl unterwegs waren.

Die Fahrerin des Nissans wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 27.000 Euro.

Die Landesstraße 599 ist derzeit zwischen der Einmündung zur Landesstraße 690 und der Brühler Landstraße voll gesperrt.

Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle werden noch etwa eine Stunde andauern, danach wird die Sperrung aufgehoben.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

