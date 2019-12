POL-PDKL: Wegen Ladendiebstahl andere Straftaten aufgedeckt

Polizeidirektion Kaiserslautern

Am Dienstagnachmittag erkannte eine 31-jährige Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes den Tatverdächtigen eines Ladendiebstahls vom Vortag wieder. Dieser steht im Verdacht, eine Sporthose und eine Wintermütze gestohlen zu haben und kam erneut in den Laden in der Kaiserslauterer Straße. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung wurde bei ihm ein weißes iPhone X aufgefunden, das einem Jugendlichen bereits am Abend des 28.03.2019 in der Bahnhofstraße entwendet wurde. Der jetzige Besitzer gab an, dass er das Smartphone vor etwa 14 Tagen für 250 Euro von einem "Kevin" gekauft habe. Diesbezüglich wurde gegen den 21-Jährigen ein Strafverfahren wegen Hehlerei eingeleitet. Die polizeilichen Ermittlungen im Hinblick auf beide Taten dauern an. Bei einem 23-jährigen Begleiter wurde zudem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Gegen diesen wurde eine Strafanzeige wegen Besitz von Betäubungsmitteln erstattet.

