Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Straßenlampe beschädigt

Lauterecken (ots)

Vandalen machen sich an der Straßenbeleuchtung am Veldenzplatz zu schaffen. In der Nacht auf Donnerstag wurde die Lampe dermaßen in Mitleidenschaft gezogen, dass der Stromversorger lose Kabel sichern musste. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden.

