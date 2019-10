Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Merdingen - Diebesgut aus Kirche aufgefunden

Freiburg (ots)

Bereits im Zeitraum zwischen 08.01.2019 und Donnerstag 10.01.2019 ereignete sich ein Einbruch in die Kirche in Merdingen. Damals wurden, durch zunächst unbekannte Täterschaft ein rotes Samttuch, ein Mikrofon inklusive Ständer sowie ein Heizlüfter entwendet. Zur großen Freude des Pfarramtes Merdingen konnten die Gegenstände nun aufgefunden, und am Freitag, 11.10.2019 an die Kirchenmitarbeiter zurückgegeben werden. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen war es gelungen den Täter festzustellen, in dessen Wohnung sich das Diebesgut noch immer befand. Außerdem wurden hierbei, noch mehrere Gramm Cannabis aufgefunden, weswegen der Mann ebenfalls mit einer Anzeige zu rechnen hat.

