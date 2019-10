Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Schranke beschädigt - Unbekannter fährt davon - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Freitagmorgen, 11.10.2019, die Schranke beim medizinischen Versorgungszentrum in Lörrach beschädigt und ist anschließend davon gefahren. Der Verkehrsunfall passierte in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr. Der Unbekannte stieß gegen den Schrankenautomaten, der dadurch aus seiner Verankerung gerissen und erheblich beschädigt wurde. Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden zwischen 3000 und 6000 Euro liegen. Da auf dem Parkplatz reger Publikumsverkehr herrschte, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Wer den Unfall gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07621 176-0 beim Polizeirevier Lörrach zu melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell