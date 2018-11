POL-PDTR: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorrollerfahrer -Zeugenaufruf

Trier, Hornstraße (ots) - Leichte Verletzungen zog sich ein 38 jähriger Motorrollerfahrer aus Trier durch einen Sturz zu. Der Rollerfahrer befuhr heute, gegen 15:15 Uhr, die Hornstraße aus Richtung Pallien kommend in Fahrtrichtung Euren. An der Einmündung Steinsweg fuhr ein roter Kleinwagen nach rechts auf die Hornstraße auf. Der Fahrer des Motorrollers musste deshalb abbremsen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Zu einem Kontakt zwischen Motorroller und dem Kleinwagen kam es nicht. Anschließend soll der rote Kleinwagen in Richtung Euren davon gefahren sein, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen (0651-9779- 3200).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

Südallee 3, 54290 Trier

Telefon: 0651-9779-3200



pitrier.wache@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell