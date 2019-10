Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Das volle Programm - Fahrer festgenommen

Neuenburg (ots)

In der Nacht zum 06.10.2019 wurde ein französischer PKW-Fahrer durch eine Streife der Müllheimer Polizei in Neuenburg auf der Westtangente einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten bei der Überprüfung feststellen, dass der 37-jährige Fahrer durch die französischen Behörden mehrfach wegen diverser Straftaten ausgeschrieben war. Bei der anschließenden Durchsuchung des PKW's konnte in dessen Fahrertüre ein griffbereites Faustmesser entdeckt werden, welches die Beamten sicherstellten.

Abgesehen davon, dass der Mann mit seinem PKW ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, besaß selbiges weder eine verkehrsrechtliche Zulassung, noch eine Versicherung.

Zu allem Überfluss belegte ein durchgeführter Urintest, dass der Gast aus Frankreich zusätzlich unter Einfluss von Cannabis stand. Den Mann erwarten nun Verfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss, Verstoßes gegen das Waffengesetz, Verstoßes gegen das Zulassungs- und Pflichtversicherungsgesetz, sowie wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Müllheim

Michael Schorr

Führungsgruppe

Schwarzwaldstraße 16

79379 Müllheim





Telefon: 07631/1788-152

E-Mail: muellheim.prev.fuegr@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell