Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Randalierer und Einbrecher in Staufener Schulen - Zeugen gesucht

Staufen (ots)

Bereits mehrfach kam es in der Vergangenheit in der Thaddäus-Rinderle-Schule sowie im Faustgymnasium zu erheblichen Sachbeschädigungen. Im Weiteren hebelten unbekannte Täter im Zeitraum 02.10. bis 07.10. ein Toilettenfenster in der Mensa des Staufener Gymnasiums auf und gelangten so in das Innere der Schule. Dort entwendeten die Täter verschiedene Gegenstände von recht geringem Wert. Im gleichen Zeitraum wurden an der Thaddäus-Rinderle-Schule mehrere Außenlampen in unmittelbarer Nähe zu besagter Mensa beschädigt. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um Jugendliche Täter handeln. Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-17880) sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Hinweise geben können. Im Weiteren bittet die Polizei bei künftigen verdächtigen Beobachtungen umgehend den Polizeinotruf unter 110 zu verständigen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Müllheim

Michael Schorr

Führungsgruppe

Schwarzwaldstraße 16

79379 Müllheim





Telefon: 07631/1788-152

E-Mail: muellheim.prev.fuegr@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell