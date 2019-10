Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall leichtverletzter Person 76831 Billigheim-Ingenheim, L544 Mittwoch, 02.10.2019, 19:20 Uhr

Landau (ots)

Zu einem heftigen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge kam es am Mittwoch den 02.10.2019 gegen 19:20 Uhr auf der L544. Ein PKW VW und ein PKW Peugeot befuhren die L544 von Barbelroth kommend in Richtung Billigheim. An der Einmündung nach Mühlhofen, bog der VW über die Gegenfahrbahn nach links ab. Ein 59-jähriger Fahrer im Gegenverkehr, nach Zeugenangaben mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, musste wegen des Abbiegevorgangs stark abbremsen. Der Fahrer verlor in Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem aus Barbelroth kommenden, nachfolgenden Peugeot. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, glücklicherweise wurde der 59-jährige Fahrer nur leicht verletzt. Der Fahrer des Peugeot erlitt keine Verletzungen, es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 15.000- EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell