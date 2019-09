Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahndungserfolg nach Unfallaufnahme - Unfallfahrer mit gefälschten Ausweisdokumenten hatte Haftbefehle offen

Bild-Infos

Download

Meerbusch (ots)

Beamte der Meerbuscher Wache staunten nicht schlecht, als sie am Montagnachmittag (09.09.), gegen 14:15 Uhr, den Fahrer eines Kurierdienstes nach einem Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden in Lank-Latum überprüften. Der Mann führte gefälschte Ausweisdokumente, darunter auch einen Führerschein, mit sich, um seine wahre Identität vor den Behörden zu verschleiern. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 32-Jährigen, der mit mehreren Haftbefehlen wegen Diebstahls gesucht wurde. Die Ordnungshüter nahmen den Mann aus Wuppertal fest. Er wird die nächsten Monate in einer Justizvollzugsanstalt verbringen müssen. Außerdem kommt ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis auf ihn zu. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell