Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Verletzte nach Abbiegeunfall

Grevenbroich (ots)

Am Montagabend (09.09.), gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Grevenbroicher mit seinem Ford die Lindenstraße in Fahrtrichtung Ostwall. Unmittelbar hinter der Einmündung zur Hundhausenstraße beabsichtigte er ersten Erkenntnissen zufolge nach links in die Zufahrt der dortigen Postfiliale abzubiegen. Dabei übersah der 41-Jährige offenbar den entgegenkommenden Smart eines 65-jährigen Grevenbroichers, der auf der Lindenstraße in Richtung Landstraße 361 unterwegs war. Auf der Fahrspur des Kleinwagen kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Durch die Wucht der Kollision wurde der Ford in die dortigen Parkbuchten gedrückt. Dabei beschädigte er einen geparkten Skoda und die Rinde eines Baumes. Rettungswagen brachten die verletzten Autofahrer in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

