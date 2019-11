Feuerwehr Weeze: Ausflug der Ehrenabteilung

Freiwillige Feuerwehr Weeze

Einen mehr als interessanten Vormittag verbrachte die Kameraden der Ehrenabteilung der Weezer Feuerwehr, zusammen mit ihren Partnerinnen, auf der Internatsschule Gaesdonck. Einmal im Jahr lädt der Wehrleiter die Kameraden zu einem gemeinsamen Ausflug ein, der die Verbundenheit mit der Feuerwehr stärken soll. Es ist eine gute Gelegenheit miteinander ins Gespräch zu kommen und sich untereinander auszutauschen. Traditionell steht dabei aber auch der Besuch einer niederrheinischen Einrichtung oder eines Unternehmens im Vordergrund. Dieses Mal hatten wir die besondere Möglichkeit, das Collegium Augustinianum Gaesdonck zu besuchen, dafür herzlichen Dank. Beeindruckt zeigten sich die Besucher von der Fülle an Angeboten sowie der exzellenten Ausstattung dieses einmaligen Bildungscampus, verbunden mit einer Geschichte, die bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht. Dennoch wird mit Angeboten wie zum Beispiel die Advanced Class Medical Science deutlich, dass die Gaesdonck in der Geschichte verwurzelt, aber vom Bildungsanspruch längst im 21 Jahrhundert angekommen ist. "Da möchte man doch selbst wieder Schüler sein." Auch geschichtlich hat die Einrichtung einiges zu bieten von der Klostergründung, über die Schließungen während des Kulturkampfes und der NS-Herrschaft. Kurz:Spannend! Bei Kaffee und Kuchen klang der gemeinsame Tag der Ehrenabteilung im Weezer Marktcafé aus. Ehrenabteilung: In die Alters-und Ehrenabteilung werden die Feuerwehrfrauen und Männer aufgenommen, die aus Alters- oder Krankheitsgründen aus dem aktiven Dienst in der Feuerwehr ausscheiden. Dennoch gilt auch hier: Einmal Feuerwehr immer Feuerwehr!

