Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer im Kreisverkehr angefahren

Nideggen (ots)

Ein Autofahrer fuhr am Sonntagnachmittag in den Kreisverkehr in Nideggen-Brück, ohne auf einen dort fahrenden Kradfahrer zu achten. Letzterer stürzte und wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 16:50 Uhr wollte ein 48-Jähriger aus Nideggen von einem Parkplatz aus in den Kreisverkehr einfahren. Zur gleichen Zeit war ein 20-Jähriger aus Frechen mit seinem Motorrad als zweiter einer dreiköpfigen Kradgruppe aus Richtung Schmidt kommend in Fahrtrichtung Nideggen unterwegs. Der Autofahrer fuhr vom Parkplatz auf die Fahrbahn, ohne auf den Motorradfahrer zu achten. Dieser stieß frontal gegen die linke Seite des Pkw und kam hierdurch zu Fall. Er zog sich Verletzungen zu, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 3500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell