Freiwillige Feuerwehr Weeze

Feuerwehr Weeze: Gemeinsam für Ihre Sicherheit - Großbrände machen auch vor Stadt- und Gemeindegrenzen nicht halt

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Weeze (ots)

Dichte Rauchwolken ziehen aus der Produktionshallen der Firma Wystrach GmbH auf der Industriestraße in Weeze. Das Gebäude wird von den Mitarbeitern evakuiert und die Feuerwehr eilt mit einem Großaufgebot herbei. Bei Eintreffen der Feuerwehr werden noch mehrere Personen im Gebäude vermisst. So das Szenario, denn alles ist zum Glück nur eine gut vorbereitete Übung der Feuerwehr Weeze und Goch am vergangenen Dienstag Abend. Beim Eintreffen des Löschzuges Weeze musste die Lage zunächst erkundet werden. Aufgrund des Übungsszenarios mit mehreren Einsatzabschnitten entschloss sich der Einsatzleiter dazu den Löschzug Goch Stadtmitte hinzu zu alarmieren. Torsten Matenaers, Presssprecher der Feuerwehr Goch ergänzt hierzu: "Überörtliche Hilfeleistungen gehören zum Feuerwehr-Alltag dazu. Und gemeinsame Übungen dienen unter dazu, die jeweiligen Einsatzabläufe zu koordinieren. Das ist im Ernstfall von großem Vorteil." Mit der Drehleiter wurde die Brandbekämpfung auf dem Dach der Firma eingeleitet, mit massivem Personaleinsatz wurde nach betroffenen Personen gesucht und diese dann gerettet. Martin Cox, Einsatzleiter der Feuerwehr Weeze zieht dabei schon ein sehr positives Fazit: "Die Zusammenarbeit mit den Gocher Kameraden klappt hervorragend und ist sehr professionell." Vor eine besondere Herausforderung wurden auch die Kameraden aus Goch gestellt, die im Zuge der Übung eine Person unter umluftunabhängigem Atemschutz mit schwerem Rettungsgerät befreien mussten. Des Weiteren stellten sie eine zusätzliche Wasserversorgung her. "Wir müssen uns ständig durch Übungen fit halten um routiniert in Einsätzen zu handeln. Besonders gut ist es an einem solchen Objekt üben zu können. Daher sind wir froh, dass die Zusammenarbeit mit den Weezer Unternehmen generell so gut klappt." Bekräftigt Dominik Behet, Sprecher der Feuerwehr Weeze. Denn schließlich geht es auch um den Schutz der Mitarbeiter und Firmengüter. Matenaers resümiert abschließend "Größere Schadenslagen machen vor Stadt- oder Gemeindegrenzen kein Halt. Daher haben wir uns sehr über die Gelegenheit dieser Gemeinschaftsübung gefreut. Die Zusammenarbeit hat sehr gut funktioniert". Wie wichtig solche Übungen sind hat sich in der Vergangenheit bereits mehrfach gezeigt. Immer wieder werden wir über die Gemeindegrenze hinweg alarmiert, zögern aber auch nicht Unterstützung aus den Nachbarkommunen anzufordern. Gemeinsam für IHRE Sicherheit.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Weeze

Pressestelle

E-Mail: presse@feuerwehr-weeze.de

http://www.feuerwehr-weeze.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Weeze, übermittelt durch news aktuell