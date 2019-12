POL-PDKL: Militanter Parkplatzwächter

Polizeidirektion Kaiserslautern

Eine unliebsame Überraschung erlebt ein 29jähriger Mann nach dem Friseurbesuch. Er hatte seinen schwarzen Pkw BMW in der Ziegelgasse geparkt und bemerkte im Anschluss an seinen Termin zwei deutliche Kratzer an der Fahrertür. Der Tatzeitraum lässt sich konkret eingrenzen und liegt am Samstag, 07.12.2019 zwischen 08.40 und 09.30 Uhr; zudem fand der Geschädigte in der Vergangenheit bereits handschriftliche Zettel an seinem Fahrzeug vor, worin seine Parkweise an der beengten Örtlichkeit kritisiert wird. Wer kann Hinweise zu dem Vorfall geben kann, melde sich bitte bei der Polizei in Kusel.

