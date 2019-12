Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Einfamilienhaus

Gleich an mehreren Stellen setzen noch unbekannte Täter an, in ein Anwesen in der Mauerstraße einzudringen; letztendlich gelingt der Einstieg nach Einschlagen einer Scheibe. Während der Abwesenheit der Bewohner entwenden die Täter diverse Wertgegenstände und Bargeld; die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht exakt beziffert werden, dürfte aber im vierstelligen Bereich liegen. Zur Beute gehören u. a. ein Mö-beltresor und ein 10 Gramm schwerer Goldbarren. Die Tatzeit liegt am späten Nachmittag des Samstag, 07.12.2019 und kann auf den Zeitraum von 2 ½ Stunden eingegrenzt werden; nämlich zwischen 16.15 und 18.50 Uhr. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, melde sich bitte bei der Polizei in Kusel.

