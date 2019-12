Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht

Münsterappel (Donnersbergkreis) (ots)

Ein 15-Jähriger ist am späten Samstagabend in Münsterappel gegen 23:00 Uhr mit dem PKW seiner Eltern gegen eine Hauswand gefahren. Anschließend flüchtet er mit dem VW und gefährdete bei einem Abbiegevorgang einen Fußgänger. Das Fahrzeug wurde in der Schulstraße festgestellt und der Flüchtige einer Kontrolle unterzogen. Bei dem Jugendlichen aus dem Donnersbergkreis ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,2 Promille, außerdem besitzt er keinen Führerschein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Die Autoschlüssel wurden sichergestellt.

