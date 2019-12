Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigungen an Baustelle

Kaiserslautern (ots)

Verantwortliche einer Baufirma verständigten am Dienstagmorgen die Polizei, um mehrere Sachbeschädigungen an einem Neubau in der Gottlieb-Daimler-Straße zu melden. Seit längerer Zeit stellen die Mitarbeiter immer wieder fest, dass Teile ihrer Gewerke auf der Baustelle beschädigt wurden. Darunter fallen beispielsweise Kabelkanäle in verschiedenen Räumen, Halterungen sowie weitere Bausysteme. Derzeit fehlt jede Spur des oder der Täter/s. Weil die beschädigten Objekte teilweise schon einbetoniert waren, entstand für die Firma vermutlich ein hoher Sachschaden. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0631/ 369 2250 zu melden.

