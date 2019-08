Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Heroldstatt - Beim Überholen abbiegendes Auto übersehen

Leichte Verletzungen erlitt ein 60-Jähriger bei einem Unfall am Montag bei Heroldstatt.

Der Mann war gegen 17 Uhr von Suppingen in Richtung Feldstetten unterwegs. Er wollte mit seinem Citroen nach links in einen Parkplatz abbiegen. Das bemerkte ein nachfolgender 75-Jähriger zu spät. Der Senior war dabei, ein Auto zu überholen, das zwischen ihm und dem Citroen fuhr. Er stieß mit seinem Mercedes gegen den Citroen. Nach einer Drehung blieb dieser neben der Straße stehen. Durch den Aufprall erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn den 60-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden an den Autos auf 13.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden.

Hinweis der Polizei: Wer überholt, darf niemanden behindern oder gefährden. Auch weil das Überholen so gefährlich ist empfiehlt die Polizei, lieber einmal weniger zu überholen und dafür sicher anzukommen.

