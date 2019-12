Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto gerammt, abgehauen!

Kaiserslautern (ots)

Zu einer vermutlichen Fahrerflucht kam es am Mittwochmittag in der Merkurstraße. Eine 61-Jährige parkte dort ihren VW Golf gegen 14 Uhr. Als die Frau eine halbe Stunde später zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Beifahrertür fest. Vermutlich rammte ein bislang unbekannter Fahrer den Wagen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Person davon. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachten konnten. Hinweise an die Telefonnummer 0631/369 2250. |slc

