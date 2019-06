Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, 24.6.2019, 10.45 Uhr Ladendiebstahl

Landau (ots)

Am Montagvormittag wurde ein 16-jähriger Jugendlicher in einem Landauer Elektronikfachmarkt von einem Ladendetektiv beobachtet. Er entwendete mehrere Gegenstände im Wert von 269EUR und wollte ohne zu bezahlen den Fachmarkt verlassen. Er wurde bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rucksackes wurden neben der entwendeten Ware des Elektronikfachmarktes noch weitere entwendete neuwertige Parfümflaschen im Wert von 90EUR sichergestellt. Er gab an, die Sachen weiterverkaufen zu wollen. Die informierte Mutter teilte der Polizei lediglich mit, dass sich ihr Sohn mit ihrem Wissen in Landau aufhält. Er wurde auf freien Fuß gesetzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

