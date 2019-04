Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: PKW touchiert Sprinter und begeht Fahrerflucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Donnerstag zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr wurde ein in der Ladezone geparkter Sprinter auf den Planken in Höhe des Quadrats O 7 beschädigt. Hierbei touchierte ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug den Sprinter an der Beifahrertür und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Revier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0.

