Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Godramsteiner Hauptstraße, 24.6.2019, 14.55 Uhr Ladendiebstahl

Landau (ots)

Ein amtsbekannter 36-jähriger täuschte in einem Supermarkt am Montagnachmittag in Landau-Godramstein einen Einkauf vor. Er legte diverse Lebensmittel auf das Band, packte diese dann ein und täuschte mittels einer nicht akzeptierten Karte am Bezahlterminal die Bezahlung vor. Nachdem der Bezahlvorgang zweimal misslang lief der 36-Jährige aus dem Markt. Er konnte von Angestellten verfolgt, gestellt und bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festgehalten werden. Die Durchsuchung des mitgeführten Rucksackes förderten die zuvor entwendeten Lebensmittel zu Tage. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

