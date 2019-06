Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: St. Martin - Gegen Sandsteinmauer gefahren

St. Martin (ots)

Ein 71-jähriger Fahrzeughalter aus dem südhessischen Kreis Bergstraße wird in den nächsten Tagen Besuch von der Polizei bekommen, um festzustellen, wer am Sonntagmittag gegen 14.45 Uhr in der Talstraße mit seinem Skoda unterwegs war. Anwohner hatten beobachtet, wie das Fahrzeug rückwärts gegen eine Sandsteinmauer fuhr und dabei die Mauer sowie einen Sandsteinposten beschädigte. Anschließend wäre das Auto weggefahren. Ob der Fahrzeughalter selbst oder eine andere Person mit dessen Fahrzeug unterwegs war, muss im Rahmen des Strafverfahrens ermittelt werden. Zeugen die Angaben zum Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

