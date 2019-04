Polizei Hagen

POL-HA: Raub auf Taxifahrer in Hagen Eilpe

Hagen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstag, 20.04.2019, kam es im Bereich In der Welle zu einem Raub auf einen 63 jährigen Taxifahrer aus Hagen. Zuvor war ein junges Pärchen am Markt in das Taxi des Hageners eingestiegen. Als der Fahrer den Zielort in Eilpe erreichte wurde er unvermittelt von dem hinter ihm sitzenden jungen Mann angegriffen und gewürgt. Während dessen drohte die junge Frau auf dem Beifahrersitz dem Fahrer mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem das Paar in den Besitz des Geldes gelangt war flüchtet es in Richtung Elsässer Straße. Der Taxifahrer konnte das Paar wie folgt beschreiben. Die weibliche Person auf dem Beifahrersitz war ca. 20 Jahre alt und ca. 1,65 m groß. Sie hatte blonde Haare, eine dünne Statur, trug eine Jeans, eine schwarze Kapuzenjacke und hatte ein deutsches Erscheinungsbild. Die männliche Person auf der Rückbank war ca. 20 Jahre alt und ca. 1,70-1,75 m groß. Sie hatte schwarze Haare und einen kurzern schwarzern Bart. Sie trug zur Tatzeit eine schwarze Lederjacke. Der geschädigte Taxifahrer beschreibt diese Person mit einem arabischen Erscheinungsbild. Die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen übernommen. Die Polizei Hagen bittet um Hinweise auf die flüchtigen Tatverdächtigen unter der Rufnummer 02331 / 986 2066 (tr)

