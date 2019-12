Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußgängerin von Auto erfasst

Kaiserslautern (ots)

Eine 20-jährige Frau befuhr am Dienstagabend mit ihrem Auto die Maxstraße in Richtung Burgstraße. An einem Fußgängerüberweg übersah die junge Autofahrerin eine von links kommende 27-jährige Fußgängerin. Die Passantin wurde von der Motorhaube erfasst und durch den Aufprall auf die Straße geschleudert. Nach Erstversorgungen wurde sie mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

