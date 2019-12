Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ölspur durchs Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots)

Eine Ölspur zog sich am Dienstag von der Straße Im Stadtwald über den Betzenberg in die Fabrikstraße, und weiter bis in die Bismarckstraße. An der Einmündung zum Barbarossaring endete die Spur. Die Straße musste gereinigt werden. Weil der Verursacher nicht feststeht, bittet die Polizei um Hinweise. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

