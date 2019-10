Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Emstek - Mehrere Reifen auf Felgen entwendet

Zwischen Samstag, 28. September 2019, 15.00 Uhr und Montag, 30. September 2019, 07.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Firmengelände in der Industriestraße mehrere Sätze Reifen auf Felgen. Die Täter gingen hierzu 16 Transporter an, von denen sie jeweils sämtliche Reifen inklusive der Felgen demontierten. Die Höhe des Schadens ist bislang unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Garrel - Wohnungseinbruch

Am Montag, 30. September 2019, kam es zwischen 10.00 und 15.30 Uhr in der Straße Grüne Höhe zu einem Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter drang in der Abwesenheit der Bewohner in das Haus ein. Er konnte Bargeld erbeuten und unerkannt flüchten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Cloppenburg - Brand einer Papiermülltonne

Am Montag, 30. September 2019, kam es gegen 23.00 Uhr in der Ritterstraße zum Brand einer Papiermülltonne. Aus bislang unbekannter Ursache fing die Tonne Feuer, die mit eigenen Mitteln durch die eingesetzten Polizeibeamten gelöscht werden konnte. Außer des Müllbehälters wurden keine weiteren Gegenstände oder Gebäude beschädigt. Die Ermittlungen zur Ursache wurden unverzüglich aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 30. September 2019, kam es um 06.30 Uhr an der Marie-Curie-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren eine Grundstücksmauer und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 300 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Montag, 30. September 2019, kam es um 17.00 Uhr an einem Kreisverkehr an der Bahnhofsallee zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Löningen übersah beim Verlassen des Kreisverkehrs eine 15-jährige Radfahrerin aus Löningen, die die Bahnhofsallee überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Radfahrerin leicht verletzt worden ist.

