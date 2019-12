Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schokoladensoße in Kaliber 30

Ramstein-Miesenbach (ots)

Eigentlich hatte der 27-jährige US-Soldat bei einem der weltgrößten Onlineversandhändler Schokoladensoße bestellt. Vergangene Woche erhielt er die Lieferung aus den Staaten an seine Adresse auf die Ramstein Airbase geschickt. Ungewöhnlich groß war das Paket. Beim Öffnen dann die Überraschung: 250 Projektile in Kaliber 30 enthielt die Lieferung. Die Geschosse sind aktuell nicht schussfähig, weil Hülsen und Treibladung fehlen. Der US-Soldat informierte die Militärpolizei, die ihrerseits die deutschen Kollegen verständigten. Warum das Paket an den 27-Jährigen adressiert war, ist aktuell nicht geklärt. Ein Verstoß gegen deutsche Vorschriften dürfte nicht vorliegen, weil der Versand aus den USA an einen US-Militärstützpunkt erfolgte und damit als Postsendung innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika anerkannt ist. |erf

