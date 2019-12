Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vandalen in Schulgebäude

Kaiserslautern (ots)

Die Gesamtschule in der Straße Im Stadtwald haben am Sonntagmorgen Vandalen heimgesucht. Sie lösten Brandmeldealarm aus und versprühten in einem Technikraum den Inhalt eines Feuerlöschers. Wie die Unbekannten in das Schulgebäude gelangten ist aktuell nicht geklärt. Zeugen sahen beim Eintreffen der Feuerwehr drei Personen wegrennen. Die Polizei ermittelt und sicherte Spuren. Die Beamten bitten um Hinweise. Zeugen, die am Sonntag zwischen 8 Uhr und 9 Uhr im Bereich des Schulgeländes Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

