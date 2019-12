Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Hasen getötet?

Schwedelbach (Verbandsgemeinde Weilerbach) (ots)

Eine Spaziergängerin hat am Dienstagnachmittag zwischen Schwedelbach und Mackenbach zwei tote Hasen gefunden. Die Tiere lagen in der Böschung neben einem Parkplatz. Den Hasen wurden die Köpfe abgetrennt und die Eingeweide herausgenommen. Die Polizei fand sie in einem Plastiksack neben den Kadavern. Bei den toten Tieren handelt es sich um ausgewachsene Hasen. Ein Tier hatte braunes, der andere Hase weißes Fell.

Wer hat die Hasen getötet? Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell