Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Rehen ausgewichen und im Graben gelandet

Welver (ots)

Ein 64-jähriger Autofahrer vom Möhnesee befuhr am Donnerstagmorgen, gegen 8.20 Uhr, die Hammer Landstraße in Richtung Hamm. Nach der Ortschaft Borgeln liefen zwei Rehe über die Fahrbahn. Der 64-Jährige wich den beiden Tieren reflexartig nach rechts aus und geriet hierbei auf den unbefestigten Grünstreifen. Anschließend verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam im Straßengraben zum Stillstand. Durch das Ausweichmanöver verletzte er sich leicht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2.200 Euro. Die Polizei rät bei Tierwechseln die Geschwindigkeit stark zu verringern und in der Fahrspur zu verbleiben. Bei einsetzender Dunkelheit sollte auf alle Fälle auch das Fernlicht auf Abblendlicht umgeschaltet werden. (reh)

