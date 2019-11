Polizei Eschwege

POL-ESW: Mehrere Gartenhütten in Eschwege sind das Ziel unbekannter Einbrecher; bislang sieben Fälle bekannt; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

In Eschwege ist es im Verlauf des vergangenen Wochenendes zu mehreren Einbrüchen in Gartenhütten gekommen. Die unbekannten Täter waren an verschiedenen Tatörtlichkeiten am Werk und haben z.T. nicht unerheblichen Schaden angerichtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zum einen waren die Täter im Bereich der Kleingartenanlage hinter den Sportanlagen am Werdchen aktiv. Dort hat die Polizei in Eschwege bislang zwei Fälle registriert, wonach die unbekannten Täter zwischen Samstagnachmittag, 15.00 Uhr und Sonntagvormittag, 11.00 Uhr in zwei Parzellen jeweils die Gartenhütte gewaltsam aufhebelten und dabei jeweils 100 Euro Schaden anrichteten. Große Reichtümer haben die Täter offenbar nicht vorgefunden, aus einer Hütte wurden lediglich Leergut und Vorhängeschlösser entwendet.

Im Bereich Am Diebach, unterhalb vom Westring, haben sich unbekannte Täter nach derzeitigem Kenntnisstand vier Gartenhütten vorgenommen. Die Einbruchsdiebstähle fanden sämtlich im Zeitraum zwischen Donnerstag bzw. Samstagnachmittag bis Sonntagmittag, 13.20 Uhr statt. In allen Fällen haben sich die Täter gewaltsam Zugang zum Grundstück bzw. zu den darauf befindlichen Gartenhütten verschafft. Aus einer Hütte entwendeten die Täter u.a. eine Kettensäge und Benzin. Ansonsten ist es hier überwiegend bei Sachschaden geblieben.

Aktuell wurde am heutigen Montagmorgen ein weiterer Fall bekannt, wonach unbekannte Täter in der "Gartenanlage Brückenfeld", Vor dem Brückentor in Eschwege, eine Hütte gewaltsam aufgebrochen haben und aus der Hütte einen Flachbildfernseher entwendeten. Die Tat soll zwischen Sonntagabend, 17.30 Uhr und Montagmorgen, 08.00 Uhr stattgefunden haben.

Hinweise in allen Fällen nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell