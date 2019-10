Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: BMW-Fahrerin erfasst 78-jährige Radfahrerin

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine verletzte Radfahrerin und Schaden von über 2.000 Euro sind nach einem Unfall am Sonntag kurz nach 13 Uhr an der Kreuzung Werder-/Hebelstraße zu beklagen. Nach Zeugenaussagen hatte die Radfahrerin die Kreuzung bereits komplett passiert, als sie von dem BMW einer 83-Jährigen erfasst wurde. Bei dem Sturz auf die Fahrbahn zog sich die Radfahrerin Verletzungen zu, die nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch den Notarzt im Krankenhaus weiterbehandelt werden mussten. Die Verursacherin muss mit einer Anzeige rechnen.

