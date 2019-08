Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch: Piaggio Roller gestohlen Wer hat den Diebstahl beobachtet ? Hinweise an die Polizei

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen mittels Lenkradschloss und Wegfahrsperre gesicherten mattschwarzen Piaggio-Roller, Typ Vespa GTS 300 stahlen am Dienstagabend bislang unbekannte Täter. Der Geschädigte stellte sein Zweirad gegen 18.30 Uhr in der Straße "Im Bruch" gegenüber dem Schwimmbad-Parkplatz ab und musste gegen 23 Uhr den Diebstahl feststellen. Vermutlich wurde das Fahrzeug mit einem Transporter abtransportiert. Im Roller befanden sich zudem zwei Schutzhelme der Marke Vespa, so dass sich der Gesamtdiebstahlsschaden auf fast 7.000 Euro beläuft.

Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl bzw. Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich mit dem örtlichen Polizeiposten Ketsch, Tel.: 06202/61696, oder dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell