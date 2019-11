Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Cannabis konsumiert und Auto gefahren

Raesfeld (ots)

Auf den Cannabiswirkstoff THC hat ein Drogentest am Mittwoch in Raesfeld-Erle bei einem Autofahrer angeschlagen. Das stellten Polizeibeamte fest, die den 33-Jährigen am Nachmittag auf der Dorstener Straße kontrollierten. Zudem hatte der Fahrer eine geringe Menge der Droge bei sich. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen des Drogenbesitzes und zudem eine Ordungswidrigkeitenanzeige wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss. Ein Arzt entnahm dem Mann in der Polizeiwache in Borken eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt bestimmen zu können.

