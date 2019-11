Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Geräte aus Gartenschuppen gestohlen

Heiden (ots)

Auf Gartengeräte hatten es Unbekannte in Heiden abgesehen. Mitgehen ließen die Diebe aus einem Geräteschuppen einen Benzinrasenmäher der Marke Zgong, ein Gartenkombigerät der Marke Stihl, unter anderem bestehend aus Bodenfräse und Heckenschneider, und einen Rasentrimmer, ebenfalls der Marke Stihl. Abgespielt hat sich die Tat zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 16.00 Uhr, auf einem Grundstück an der Lembecker Straße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

